Persona 5 Strikers in offerta al miglior prezzo per PS4 e Switch

Su Amazon in occasione delle offerte di Amazon Prime Day, è acquistabile a prezzo scontato una delle ultime novità uscite per PlayStation 4 (funziona anche su PlayStation 5) e Nintendo Switch, ora disponibile al prezzo migliore dal lancio.

Persona 5 Strikers è in offerta a 34,99 euro per entrambe le console, con uno sconto del 42% dal prezzo di listino di 59,99 euro, si tratta del prezzo più basso dal lancio, avvenuto lo scorso mese di febbraio su entrambe le piattaforme.

Di seguito i link diretti alle offerte:

L'edizione in offerta è la Day-One Edition che tramite un'app include in seguenti bonus:

Colonna sonora con oltre 40 brani

Artbook digitale

Video con il dietro le quinte dello sviluppo

