Persona 5 Strikers su PlayStation Plus è in italiano?

Persona 5 Strikers è il sequel dell'acclamato JRPG di Atlus originariamente uscito nel 2016, in grado di riscuotere il successo mondiale di critica e pubblico. Strikers (ecco la recensione di Persona 5 Strikers) è invece un action rpg musou ambientato dopo gli eventi del capitolo precedente: ma il gioco è in italiano?

Persona 5 fu inizialmente pubblicato in occidente esclusivamente in lingua inglese, per essere successivamente adattato nei testi anche in italiano con la riedizione Royal pubblicata nel 2020 che vedeva, tra le altre cose, nuovi contenuti e aggiustamenti grafici e di gameplay. Visto l'enorme successo del titolo anche al di fuori dei confini nipponici, Atlus ha deciso di continuare su questa strada decidendo di riportare testi e sottotitoli dell'ultima avventura dei Phantom Thieves anche in italiano. La lingua del parlato avrà la solita scelta tra inglese e giapponese, ma il resto dell'opera sarà totalmente godibile nella lingua nostrana, aprendosi così sicuramente ad un pubblico più vasto.



Persona 5 Strikers sarà tra i giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2022, un'ottima opportunità per chi ha amato la genesi di Joker e degli altri protagonisti di tornare nell'universo di Persona 5, questa volta in veste di action rpg con alcuni elementi musou.