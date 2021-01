Persona 5 Strikers: i protagonisti del musou nel nuovo trailer pubblicato da Atlus

A poco meno di un mese dall'uscita di Persona 5 Strikers in occidente, Atlus ha pubblicato un nuovo trailer che mette in evidenza i protagonisti del gioco e ne mostra le caratteristiche che li contraddistinguono in battaglia.

Il filmato, intitolato "The Phantom Thieves Strike Back", permette ai giocatori di dare un'occhiata più dettagliata ai celebri Ladri in azione. I fan della serie riconosceranno subito i protagonisti di Persona 5 e potranno farsi un'idea sul nuovo personaggio di Sophia. Sebbene Persona 5 Strikers porti la saga ad esplorare le caratteristiche tipiche dei musou, lo stile inconfondibile della produzione rimane immutato: Joker, Ryuji, Ann, Makoto, Morgana, Futaba, Yusuke, Haru e Sophia sono pronti a scatenare i loro poteri sugli iconici nemici che hanno caratterizzato l'ultimo capitolo del famoso JRPG.

Prima di lasciarvi al trailer vi ricordiamo che Persona 5 Strikers uscirà il prossimo 23 febbraio su PlayStation 4 (retrocompatibile su PS5), Nintendo Switch e PC (via Steam). La versione standard sarà accompagnata dalla Digital Deluxe Edition che offrirà l'accesso anticipato al gioco e vari bonus. Sulle nostre pagine potete trovare la video anteprima di Persona 5 Strikers.