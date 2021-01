Persona 5 Strikers ci ha STUPITO. Non è il solito Musou!

Abbiamo provato a lungo il nuovo action GDR della serie Persona, scoprendo un prodotto che va ben al di là del classico Musou. Eccovi le nostre impressioni sull'ultima fatica ruolistica di Atlus che arriverà in Europa a febbraio su PC, PS4 e Nintendo Switch.

Similarmente a quanto sperimentato dai fan di Zelda in Hyrule Warriors L'Era della Calamità, il progetto di P5 Strikers firmato dal team Omega Force sotto l'egida di Atlus e Koei Tecmo rielabora quasi tutte le meccaniche apprezzate nell'ultimo capitolo della saga di Persona per concretizzare un canovaccio ludico e narrativo quantomai ricco di sorprese.

Pur mantenendo delle dinamiche di combattimento basate sui party, sugli incantesimi e sulle affinità elementali, gli sviluppatori giapponesi attingono a piene mani dalla storia dei Phantom Thieves per ampliarla grazie all'ingresso di importanti new entry come il detective Zenkichi Hasegawa e Sophia, una misteriosa ragazza proveniente dal metaverso.

L'uscita di Persona 5 Strikers è prevista per il 23 febbraio su PC (Steam), Nintendo Switch e PS4 (con versione PS5 retrocompatibile). Nell'attesa del lancio dell'ultima opera firmata Atlus, Koei Tecmo e Omega Force, vi invitiamo ad approfondirne la conoscenza leggendo la nostra prova di Persona 5 Strikers, con tutte le analisi e le informazioni snocciolate su gameplay, grafica, narrazione e contenuti da Antonello "Kirito" Bello.