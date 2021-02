Persona 5 Strikers: il viaggio dei Ladri Fantasma parte col trailer di lancio

Mancano ormai pochi giorni all'uscita di Persona 5 Strikers e Atlus, per ricordarci questo importante appuntamento, confeziona il più classico dei trailer di lancio per tratteggiare i contorni dell'esperienza ludica, grafica e narrativa da vivere in compagnia dei Ladri Fantasma.

Parallelo e complementare al recente video Liberate Hearts di P5 Strikers, l'ultimo filmato proposto da Atlus e SEGA si focalizza sul gameplay per tuffarci nelle dinamiche action ruolistiche di questo spin-off di Persona 5.

Il titolo, lo ricordiamo, è realizzato dal team Omega Force (gli autori della serie di Dynasty Warriors) sotto l'egida di Koei Tecmo e promette di appassionare i fan vecchi e nuovi dei Phantom Thieves grazie a un'avventura ricca di colpi di scena. Come suggerito anche dal trailer di lancio, il particolare approccio di Omega Force alla serie di Persona mira a concretizzarsi in un'esperienza articolata e coinvolgente sia dal punto di vista ruolistico che strategico.

In attesa che si faccia il 23 febbraio per assistere all'uscita di questo promettente progetto, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Persona 5 Strikers con le analisi di Antonello "Kirito" Bello sui contenuti e sul tenore qualitativo dell'opera.