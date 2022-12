Persona 5 è un successo, boom di vendite per la serie Atlus

La serie Persona ha registrato ottimi numeri negli ultimi anni, sopratutto grazie al successo di Persona 5, che non accenna a diminuire a quasi dieci anni dal lancio del gioco originale. E anche gli spin-off sono stati ben accolto da pubblico e critica.

Atlus ha annuciato che Persona 5 Royal ha superato quota un milione di copie distribuite in formato fisico e digitale su PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch e PC, insieme alla versione PS4 il gioco ha superato quota 3.3 milioni di copie distribuite al 30 novembre 2022, questo vuol dire he l'edizione per PlayStation 4, da sola, ha venduto 2.3 milioni di unità.

In totale i giochi a marchio Persona 5 hanno venduto 8.3 milioni di unità, conteggio che include le vendite di Persona 5, Persona 5 Royal, Persona 5 Dancing in Starlight e Persona 5 Strikers, al 30 novembre la serie Persone ha totalizzato quota 16,8 milioni di videogiochi venduti in tutto il mondo.

La crescita esponenziale delle vendite è dovuta all'ottima accoglienza riservata a Persona 5 e agli sforzi di SEGA e Atlus legati alla localizzazione e alla distribuzione sui mercati occidentali, una scelta che, così come per la serie Yakuza, ha dato i suoi frutti nel corso del tempo.