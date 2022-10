Quanto ha venduto la serie Persona? Il quinto episodio spopola in Occidente

SEGA e Sammy hanno pubblicato il loro Annual Integrated Report 2022, nel quale hanno riportato i traguardi finanziari che hanno raggiunto nell'anno fiscale conclusosi nel marzo del 2022. Spiccano, tra i tanti, i risultati conseguiti dalla serie Persona, tornata di recente in auge con la pubblicazione del quinto episodio su Xbox, Switch e PC.

Dal report congiunto di SEGA e Sammy è emerso che i giochi della serie Persona hanno venduto in totale 15,5 milioni di copie. A contribuire in larga parte a questo dato (che può apparire basso se confrontato a serie più blasonate, ma che in realtà è di tutto rispetto per un prodotto questo genere) sono stati il quinto capitolo e i giochi associati. Persona 5, Persona 5 Royal, Persona 5: Dancing in Starlight e Persona 5 Strikers hanno venduto tutti assieme 7,22 milioni di unità, dunque il 46,6% del totale. Il report spiega anche che il 77% di tutte le vendite dei giochi legati a Persona 5 sono state effettuate in Occidente.

Cosa ci dicono, dunque, questi dati? Innanzitutto, che Persona 5 è il gioco della serie più apprezzato dal grande pubblico. Secondo, ma non per importanza, che i giocatori occidentali hanno dimostrato di amare incredibilmente il franchise, e che la scelta di Atlus di esportarla finalmente oltre i confini del Sol Levante si è rivelata molto saggia.

Le cifre fin qui riportate, ribadiamo, si fermano al marzo di quest'anno, dunque non tengono conto delle copie vendute dalle nuove edizioni di Persona 5 Royal per Nintendo Switch, PC e Xbox, fresche di pubblicazione.