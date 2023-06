Persona 5 è un grande successo: la serie a 9 milioni di copie, aspettando Tactica

Persona 5 si conferma uno dei più grandi successi del suo brand di appartenenza: come rivelato da SEGA attraverso un aggiornamento sul proprio sito ufficiale, la serie di giochi dedicata al quinto episodio ha tagliato un notevole traguardo a livello commerciale.

Tutti i titoli della serie Persona 5 hanno superato quota 9 milioni di copie vendute: il dato tiene conto dei risultati registrati da ogni gioco fin qui pubblicato, vale a dire la versione standard di Persona 5, Persona 5 Royal, Persona 5 Strikers e Persona 5 Dancing in Starlight. Non è stato specificato quanto hanno effettivamente venduto i singoli giochi, ma in ogni caso si tratta di un risultato molto soddisfacente per SEGA ed Atlus.

Pubblicato originariamente nel settembre del 2016 in Giappone su PS3 e PS4, Persona 5 sbarcherà in occidente nella primavera del 2017, ottenendo da subito grandi consensi di critica e pubblico. Il successo dell'opera ha dato il via all'arrivo dell'edizione arricchita Persona 5 Royal e dei vari spin-off, con sbarco anche su altre piattaforme quali Xbox e Nintendo Switch.

E la saga dei Phantom Thieves non ha ancora finito di sparare le proprie cartucce dato l'annuncio di Persona 5 Tactica durante l'Xbox Showcase dello scorso 11 giugno. La nostra anteprima di Persona 5 Tactica vi svela tutto quello che c'è da sapere sul nuovo spin-off in arrivo il prossimo 17 novembre.