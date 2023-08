Persona 5 Tactica, arrivano Goro Akechi e Kasumi: il nuovo trailer svela il DLC

Dopo la pubblicazione del trailer di annuncio di Persona 5 Tactica, il team di Atlus torna a mostrare in azione lo spin-off dall'anima strategica in arrivo in autunno.

Il filmato, che trovate in apertura a questa news, svela nuovi dettagli sulla trama del gioco, mostrando i Phantom Thieves in azione in un bizzarro mondo surreale. Tra suggestioni legate al Giappone medievale e una missione di soccorso, i Ladri di Cuori sono pronti a fronteggiare nuove entità ostili e avversari agguerriti. Al fianco di Joker, gli appassionati troveranno ancora una volta i fedeli compagni di Persona 5. Oltre all'ingresso in scena di Riuji Sakamoto in Persona 5 Tactica, il nuovo trailer ha infatti confermato la presenza di Yusuke Kitagawa, Makoto Niijima, Futaba Sakura e Haru Okumura.



In chiusura, il video svela inoltre il DLC Repaint Your Heart, che porterà all'interno di Persona 5 Tactica due ulteriori vecchie conoscenze. La scelta è caduta in particolare su Goro Akechi, già parte del plot originale, e Koizumi Yoshizawa, aggiunta nella versione Royal del JRPG. Incluso nella Digital Deluxe Edition, il contenuto aggiuntivo potrà essere acquistato anche stand-alone sin dal day one, al prezzo di 1.690 Yen (circa dieci euro).



In uscita il 17 novembre 2023 su PC e console, Persona 5 Tactica debutterà inoltre anche nel catalogo di Xbox Game Pass.