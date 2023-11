Persona 5 Tactica, ecco il giorno atteso dai fan Atlus: è ora disponibile su PC e console

A seguito dello sbaglio di Steam che ha reso Persona 5 Tactica disponibile per errore con oltre una settimana d'anticipo, ecco che l'ultima grande avventura di Atlus e SEGA è finalmente approdata sul mercato videoludico: il 17 novembre è il day one di Persona 5 Tactica, lo strategico JRPG che ha incuriosito tutti i fan dei precedenti capitoli.

Disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, Persona 5 Tactica è un gioco di strategia rocambolesco con un gameplay che ha saputo entusiasmarci e che ha mostrato le grandi potenzialità del capitolo spin-off della saga ruolistica estremamente popolare in Oriente. Pronti al divertimento con Persona Tactica? E, soprattutto, siete pronti ad unirvi ai Ladri Fantasma e a scatenare una rivoluzione del cuore?

Il momento di guidare i propri eroi in una storia inedita e ambientata nell'universo narrativo di Persona è giunto da diverse ore. "A causa di uno strano incidente, i Ladri Fantasma si ritrovano a vagare in un bizzarro mondo oppresso da un regime di tirannia". Il mondo di Persona è pronto a regalare a tutti i suoi fan un'avvincente storia legata ad un misterioso legame con l'eroina Erina e l'accordo siglato con i Ladri Fantasma, a cui si aggiunge un combattimento dalle sfumature strategiche che ammalierà i fan del genere di riferimento.

Persona 5 Tactica è acquistabile nel suo formato standard o in Digital Deluxe, rispettivamente al prezzo di 59,99 euro e 79,99 euro. Quest'ultima versione, oltre a contenere il gioco base, avrà al suo interno il "Pacchetto sfida Repaint Your Heart", il "Pacchetto armi" ed il "Pacchetto evocazioni Picaro + Persona Raoul". Inoltre, chiunque abbia effettuato il preordine del gioco può accedere ai contenuti bonus di Orfeo Picaro e Izanagi Picaro. Avete già iniziato a prendere parte a questa avventura sin dal day one?