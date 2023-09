Persona 5 Tactica in azione allo show Xbox: gameplay per lo spinoff di P5

Il gameplay di Persona 5 Tactica torna a mostrarsi in azione in occasione dell'Xbox Digital Showcase organizzato da Microsoft per il Tokyo Game Show 2023.

Dopo i saluti di rito offerti da Phil Spencer, l'evento si è infatti aperto con un nuovo focus dedicato allo spinoff di Persona 5. Con un impianto ludico di stampo strategico, il titolo sfida gli appassionati del genere a percorrere uno dopo l'altro i numerosi livelli che compongono Persona 5 Tactica. Ciascuno di questi sarà caratterizzato da condizioni di completamento via via più complesse, tra avversari da sconfiggere in un solo turno e combo da realizzare tramite barili esplosivi. Nel corso della presentazione del gioco, il team di sviluppo di Atlus ha mostrato alcune sequenze di gameplay di Persona 5 Tactica: potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news.



Come già annunciato in precedenza da Atlus, ricordiamo che Persona 5 Tactica arriverà sul mercato il prossimo 17 novembre 2023. Oltre che su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch, l'avventura spinoff esordirà anche nel catalogo Xbox Game Pass sin dal day one. In chiusura, ricordiamo che Persona 5 Tactica sarà completamente sottotitolato in italiano, così come Persona 3 Reload.