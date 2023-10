Persona 5 Tactica: il cast dei personaggi al completo nel nuovo trailer

Persona 5 Tactica è il combat adventure game tratto dal successo del quinto episodio della serie Persona. In un nuovo trailer di oltre tre minuti, Atlus ci presenta l'intero cast dei Ladri Fantasma di Cuori in tutta la loro energia e in tutto il loro stile.

Alcuni personaggi avevamo già avuto modo di conoscerli, come per esempio il trailer di Morgana di Persona 5 Tactica in cui ritroviamo la versione chibi della nota mascotte di questo capitolo. Altri, invece, mancavano ancora all'appello e il filmato non perde occasione per ripresentarceli.

Abbiamo Ryuji, nome in codice Skull, testa calda dal cuore d'oro: combatte con un fucile per danneggiare più nemici contemporaneamente e la sua Persona è Captain Kid, specializzata in attacchi a base di elettricità in grado di dare la scossa ai nemici.

Il filmato si sposta poi su Ann, nome in codice Panther. Armata di mitragliette, può colpire bersagli multipli a distanza. La sua Persona è Carmen, che può prendere di mira gruppi di nemici con il fuoco e anche provocare loro delle bruciature.

Non manca Yusuke, nome in codice Fox, l'eccentrico studente di arte. Combatte con un fucile d'assalto per lunghe gittate e si fa affiancare dalla Persona Goemon, i cui attacchi sono a base di ghiaccio e anche capaci di congelare i bersagli.

Ritorneranno anche Makoto, con la sua Persona Johanna, Haru con la sua Persona Milady e Futaba, che aiuterà la squadra da dietro le quinte, come accadeva in Persona 5, con la sua Persona Necronomicon. Sappiamo, inoltre, che i DLC di Persona 5 Tactica vedranno anche l'arrivo di Goro Akechi e Kasumi.