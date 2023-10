Persona 5 Tactica, download alle porte in attesa del day one: quanto pesa la 1.01 su PS?

Persona 5 Tactica è un gioco di strategia accessibile ma stuzzicante, ed è forse per questo che è uno dei progetti dell'iconica saga JRPG più attesi, nell'ottica di mesate ricche di Persona. Il day one di Persona 5 Tactica si avvicina sempre più, ma giungono già le prime informazioni sul download della 1.01 su PS4 e della 1.000.000 su PS5.

Quanto pesano le due versioni di Persona 5 Tactica? Ma soprattutto, siete pronti a fare spazio sui vostri SSD o Hard Disk? Il 17 novembre è quasi dietro l'angolo; mancano poche settimane all'inizio della grande avventura, pronta ad ammaliare i fan più accaniti: tra missioni e new game plus, ci sarà almeno un motivo per rigiocare Persona 5 Tactica.

Nel corso della giornata di oggi, dal portale di PlayStation Game Size sono giunte le prime informazioni essenziali: tramite un post via Twitter/X, veniamo a sapere che la versione 1.01 di Persona 5 Tactica su PS4 pesa 17.456 GB. Invece, la versione 1.000.000 su PS5 arriva al peso complessivo di 24.031 GB. Si tratta di una mole di dati più che contenuta per entrambi gli hardware dell'ecosistema PlayStation, ma avete già preparato lo spazio riservato al titolo di Atlus e SEGA? Dopo che il nuovo video di Persona 5 Tactica ci ha portati alla scoperta dei personaggi, l'attesa per il gioco è ormai alle stelle.