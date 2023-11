Persona 5 Tactica: il GDR tattico di Atlus promosso dai recensori di Famitsu

Persona 5 Tactica è previsto arrivare il 17 novembre su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC, oltre che Xbox Game Pass e PC Game Pass. Pochi giorni ci separano alla sua uscita e nell'ultimo numero di Famitsu il GDR tattico di Atlus, nato come estensione dell'acclamato Persona 5, mostra di essere stato apprezzato.

Tra i giochi valutati dalla testata giapponese nel numero 1823, in particolare, abbiamo quelli che trovate a seguire. Nell'elenco sottostante potete consultare i voti attribuiti dai quattro recensori di riferimento, assieme al risultato complessivo:

Eiga Sumikko Gurashi Tsugihagi Koujou no Fushigi-na Ko Game de Asobou! Eiga no Sekai (Nintendo Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

(Nintendo Switch) – 7/7/7/7 [28/40] Just Dance 2024 (PS5, Xbox Series, Nintendo Switch) – 8/8/8/7 [31/40]

(PS5, Xbox Series, Nintendo Switch) – 8/8/8/7 [31/40] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Nintendo Switch) – 9/8/9/9 [35/40]

(Nintendo Switch) – 9/8/9/9 [35/40] Persona 5 Tactica (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 8/9/8/8 [33/40]

(PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 8/9/8/8 [33/40] Yohane the Parhelion: BLAZE in the DEEPBLUE (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Nintendo Switch) – 8/8/7/7 [30/40]

In riferimento al gioco di ruolo tattico di Atlus, Famitsu ha apprezzato la longevità della storia. La trama principale richiederà circa 35 ore per essere portata a termine, ma la durata del gioco può estendersi anche a 50 ore, aggiungendo i contenuti secondari. Per ulteriori approfondimenti sul gioco, vi rimandiamo anche al nostro Provato di Persona 5 Tactica.