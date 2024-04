Persona 5 Tactica Launch Edition per Nintendo Switch quasi REGALATO!

Persona 5 Tactica - Launch Edition per Nintendo Switch è un fantasy di astuzia, strategia, combattimento e divertimento. Riunisci una squadra di amati eroi e affronta l'esercito oppressore in entusiasmanti combattimenti a turni. Ora con lo sconto del 10% lo paghi solo 24,61 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA La trama del gioco: A causa di uno strano incidente, i Ladri Fantasma si ritrovano a vagare in un bizzarro mondo oppresso da un regime di tirannia. In grave pericolo e circondati da un gruppo militare noto come i Legionari, i Ladri vengono salvati da una misteriosa rivoluzionaria chiamata Erina, che in cambio del suo aiuto propone loro un accordo allettante. Quale verità si nasconde dietro Erina e l'accordo offerto ai Ladri Fantasma?

Ti sarà chiesto di guidare una rivoluzione del cuore in una nuovissima storia nell'iconico universo di Persona e riunire una squadra di amati eroi e affronta l'esercito oppressore in entusiasmanti combattimenti a turni. Spodesterai i tuoi nemici con potenti Personae e un vasto arsenale, e spazzarli via con stile.

