Persona 5 Tactica, tra missioni e New Game Plus: ci sarà almeno un motivo per rigiocarlo

Persona 5 Tactica è lo spin-off tratto direttamente dall'universo di Persona 5. In quanto tale, eredita dal capitolo di base alcune interessanti funzioni, pur configurandosi come un gioco di strategia accessibile ma stuzzicante. Tra queste, sotto il profilo della rigiocabilità, non mancherà la funzione Nuova Partita +.

L'obiettivo della "Nuova Partita +" è offrire la possibilità di giocare una nuova partita, magari a una difficoltà maggiore, conservando il Grimorio delle Personae, i soldi accumulati, le fusioni sbloccate, le armi e tanto altro ancora. Sono previste anche ricompense aggiuntive per chi ricomincia una nuova partita, come l'attivazione della Galleria con bozzetti extra.

Questa modalità non va confusa con la funzione "Rigioca", che invece consente di completare livelli già terminati in passato per guadagnare più ricompense e allenare i propri personaggi con Punti Esperienza, Soldi e Personae extra. Potremo anche completare sfide extra.

La combinazione delle due funzioni sopra accennate estende la rigiocabilità complessiva del titolo, ma durante l'avanzamento della storia principale non mancheranno missioni da svolgere e premi da conquistare. Le missioni saranno vitali per accumulare punti con cui sviluppare le abilità dei personaggi.

Vi ricordiamo che Persona 5 Tactica arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC il 17 novembre 2023. Nello stesso giorno verrà lanciato anche il DLC "Repaint Your Heart" con Goro Akechi e Kasumi Yoshizawa.