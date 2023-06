Persona 5 Tactica e Persona 3 Reload saranno sottotitolati in italiano

Molti di voi probabilmente se lo aspettavano già visti i recenti trascorsi in casa Atlus, ma una conferma non fa male di certo: Persona 5 Tactica e Perspna 3 Reload saranno entrambi muniti di sottotitoli in lingua italiana.

Per quanto riguarda Persona 5 Tactica, che tra i due è sicuramente quello più vicino nel tempo, la conferma è arrivata direttamente dalla pagina ufficiale di Steam, che nel box apposito segnala la presenza dei doppiaggi in inglese e giapponese e, nell'ambito dell'ampio parco di sottotitoli, anche quelli nella nostra lingua. Lo stesso identico trattamento nel voice over e nell'adattamento testuale sarà riservato a Persona 3 Reload, anche se in questo caso l'informazione è riportata sulle pagine di SEGA Asia

Atlus ha scelto dunque di percorrere il sentiero che aveva già imboccato con gli ultimi esponenti del franchise, come la riedizione Persona 5 Royal e le rimasterizzazione Persona 4 Golden e Persona 3 Portable, facilitando la comprensione delle sue complesse trame ai videogiocatori dello stivale.

Persona 5 Tactica, ricordiamo è atteso su PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch per il 17 novembre 2023. Offrirà una storia completamente nuova con protagonisti i personaggi già conosciuti nelle precedenti iterazioni del quinto capitolo, tuttavia movimenterà il tutto con un nuovo sistema di battaglie a turni dall'impronta fortemente strategica. Persona 3 Reload, un vero e proprio remake del terzo episodio, si affaccerà sulle medesime piattaforme nel 2024. Per il suo sviluppo sta vedendo impegnato gran parte del team che si è già occupato dell'acclamato Persona 5 Royal.