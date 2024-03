Persona 5 Tactica al prezzo più basso di sempre, ma solo per poche ore

Continuano le Offerte di Primavera su Amazon, che ha aggiunto ai vari prodotti in promozione anche la versione PlayStation 5 di Persona 5 Tactica, la cui Launch Edition raggiunge così il minimo storico sul negozio online.

Persona 5 Tactica in offerta su Amazon a soli 31,99 euro

Con il 13% di sconto, gli utenti possono accaparrarsi la Launch Edition del gioco Atlus ad un prezzo di 31,99 euro, che è il più basso mai registrato sin dalla data d'uscita.

Per chi non lo sapesse, la Launch Edition di Persona 5 Tactica include anche due contenuti aggiuntivi, oltre alla copia su disco del gioco in edizione PlayStation 5:

Orfeo Picaro (DLC)

Izanagi Picaro (DLC)

Va precisato che si tratta di una promo legata alla Festa delle Offerte di Primavera e, pertanto, resterà attiva solo per poche ore. Se quindi siete interessati all'acquisto del gioco in versione PlayStation 5, vi suggeriamo di approfittarne prima che l'iniziativa volga al termine ed il prezzo aumenti nuovamente.

Vi ricordiamo che è possibile ottenere un ulteriore risparmio grazie alle spedizioni gratis, dedicate ai soli utenti abbonati al servizio Prime: a tal proposito, vi suggeriamo di usufruire della spedizione gratis con l'iscrizione ad Amazon Prime gratis per 30 giorni.



