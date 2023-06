Persona 5 Tactica è realtà: trailer, data di lancio e day one su Xbox Game Pass

Dopo l'annuncio di Persona 3 Reload, giunge il turno di Persona 5 Tactica, nuovo spin-off della serie JRPG di Atlus di cui abbiamo già sentito parlare tramite i leak delle scorse ore. Il primo trailer ci svela i primi dettagli sulla produzione e ci conferma il lancio al day one su Xbox Game Pass.

Tramite il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia possiamo dare un primissimo sguardo a Persona 5 Tactica, uno spin-off che farà la felicità degli appassionati del genere strategico: "Accendi un fuoco nel tuo cuore in Persona 5 Tactica, una nuovissima avventura RPG strategica con i Phantom Thieves of Hearts!", recita la descrizione ufficiale del gioco.

Dal punto di vista grafica, possiamo apprezzare ancora una volta il lavoro sopraffino degli artisti di Atlus, che conferiscono agli amati personaggi di Persona 5 un look ancor più stilizzato in questa nuova trasposizione. Gli amanti dei combattimenti strategici potranno tuffarsi in questa nuova avventura che approfondirà ulteriormente l'universo di Persona 5, già capace di vendere ben 17 milioni di copie tramite le sue versioni standard e Royal Edition.

Persona 5 Tactica sarà disponibile su PC Windows, Xbox Series X|S e Xbox One a partire dal 17 novembre di quest'anno. Il gioco sarà incluso al day one nel catalogo di Xbox Game Pass. Al momento non ci sono annunci riguardo le possibili versioni PlayStation e Nintendo Switch, ma stando a Gematsu il titolo arriverà su altre piattaforme, ed è possibile che arriveranno precisazioni al riguardo nelle prossime ore.