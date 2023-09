Persona 5 Tactica e i segreti del gameplay: Livelli di battaglia, Nemici e Sub-Personae

La nuova esperienza interattiva di Atlus, Persona 5 Tactica, punta ad essere uno strategico accessibile ma stuzzicante: a ribadirlo sono gli stessi sviluppatori nipponici fornendo tutta una serie di dettagli sul gameplay che sperimenteremo nel corso dell'avventura.

La sussidiaria nipponica di SEGA accompagna questa nuova infornata di dettagli con una ricca galleria immagini che ci immerge nelle atmosfere di questo spin-off strategico di Persona 5 mostrandoci i nemici unici che dovremo fronteggiare.

Ogni missione della campagna principale sarà ricca di sorprese sia per i neofiti che per i fan della serie ruolistica, come rimarcato dai nuovi scatti che mostrano nemici come Geisha, Sumo-maton e Shinobi. I livelli che faranno da sfondo all'avventura saranno pieni di elementi interattivi unici, promette Atlus prima di sottolineare la presenza di telecamere di sorveglianza, ascensori, interruttori, caselle da utilizzare per saltare tra le zone sopraelevate e barili esplosivi.

Ogni Ladro Fantasma potrà inoltre 'caricarsi' alla fine del turno per potenziare i successivi attacchi e caricare ogni abilità con degli effetti diversi da sperimentare. Nell'impianto ludico di Persona 5 Tactica troveranno spazio anche le Sub Personae, tramite le quali poter aumentare le statistiche del proprio personaggi e utilizzare in battaglia delle abilità uniche. Ogni Sub-Persona non dispone solo di abilità attive che consumano SP per attivarsi, ma anche delle abilità e dei potenziamenti passivi che si attivano automaticamente negli scontri.

I giocatori potranno inoltre creare delle armi sempre diverse nella Stanza di Velluto: saremo perciò in grado di sondere due Personae per creare armi ancora più micidiali, con statistiche e attributi speciali superiori a quelli delle armi acquistabili nel negozio a prescindere dal livello di difficoltà selezionato.

Il lancio di Persona 5 Tactica è previsto per il 17 novembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sapevate che Persona 5 Tactica arriverà anche su Xbox Game Pass?