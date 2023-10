Persona 5 Tactica: tutto il lato tattico del GDR in un trailer dedicato alle battaglie

Dopo averci presentato il cast dei personaggi di Persona 5 Tactica al completo, Atlus condivide un trailer dedicato alle meccaniche di battaglia del GDR tattico che prende i natali dal successo di Persona 5.

Il video si sofferma su alcune accortezze utili per sfruttare al meglio le Personae e le armi nei combattimenti contro varie tipologie di nemici. Ciascuno di essi, infatti, ha una propria peculiarità e sarà importante affrontarlo con la giusta strategia per evitare di perdere terreno prezioso.

Il Sumo-Maton, ad esempio, lancerà via chiunque gli si avvicinerà, mentre la Geisha Sorvegliata bloccherà qualunque tipo di attacco ricevuto frontalmente. Lo Shinobi Viscido, invece, potrà creare cloni di sé per confonderci.

Per avanzare, sarà necessario imparare a usare diverse tecniche in battaglia, scegliere il livello di difficoltà più adatto, apprendere come fondere Personae per creare nuove combinazioni e personalizzare le Sub-Personae per potenziare la squadra.

Tra queste, è importante padroneggiare la Carica, osservando il campo di battaglia. Ogni volta che un personaggio non agisce durante il proprio turno, inizierà il successivo con Carica. Ogni personaggio ha la propria azione di questo tipo e possiamo combinarle assieme per ottenere risvolti strategici diversi.

Vi ricordiamo che Persona 5 Tactica è previsto uscire su Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Windows e Steam), PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch il 17 novembre 2023. Gli abbonati a Xbox Game Pass potranno giocare a Persona 5 Tactica fin dal primo giorno.