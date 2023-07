Persona 5 Tactica: il nuovo trailer dedicato a Ryuji Sakamoto

Dopo aver condiviso il trailer di Morgana su Persona 5 Tactica, Atlus ci (ri)presenta ora il personaggio di Ryuji Sakamoto, che - aspetto chibi a parte - è esattamente come ce lo ricordavamo.

Sul sito ufficiale giapponese, Ryuji viene descritto così: “Un ragazzo che divenne un famigerato piantagrane dopo la delusione datagli di proposito dal suo insegnante di educazione fisica". Come chi ha giocato Persona 5 Royal sa, però, il ragazzo è ben più di questo.

Ryuji ha un temperamento impulsivo e spesso sconsiderato, ma è in realtà un ragazzo dal cuore d'oro che non sopporta le ingiustizie e dà tutto sé stesso per aiutare gli oppressi. Proprio con il suo aiuto si formano i Ladri Fantasma, che inizieranno la loro lotta contro i mali della società.

Nel trailer in Persona 5 Tactica lo vediamo entrare in scivolata, col suo inconfondibile stile e la sua Persona di riferimento, Captain Kid, mentre imbraccia un fucile. Lo ritroviamo in tutta la sua foga in battaglia e in tutta la sua simpatia all'interno del gruppo.

Vi ricordiamo che Persona 5 Tactica sarà sottotitolato in italiano ed è previsto arrivare il 17 Novembre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Se volete saperne di più sul gioco, date uno sguardo alla nostra analisi di Persona 5 Tactica.