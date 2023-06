Persona 5 Tactica: il trailer con Morgana ci sembrerà molto familiare

Persona 5 Tactica è una delle estensioni dello straordinario successo da 9 milioni di copie vendute per Persona 5. Il cast dei personaggi è lo stesso che abbiamo imparato ad amare nell'originale, con un design chibi e l'immancabile ritorno della mente dei Ladri Fantasma: Morgana.

In un nuovo trailer rilasciato da Atlus possiamo ritrovare questa misteriosa creatura dall'aspetto felino con la voce giapponese di Ikue Otani. Profondo conoscitore del Metaverso, la sua versione in Persona 5 Tactica ci sarà immediatamente familiare.

Nel video, infatti, ritroviamo Morgana, inconfondibile mascotte di Persona 5, noto per il suo aspetto incredibilmente tenero e il suo carattere altrettanto spigoloso. Sembra un gatto, ma guai a farglielo notare: risponderà sempre con estrema convinzione che non lo è.

Il trailer lascia presagire che Morgana userà anche in questo episodio la sua fidata fionda per attaccare i nemici. In una scena successiva, lo vediamo acciambellato al Leblanc Café, in compagnia di Futaba e Ryuji, mentre quest'ultimo non perde occasione di stuzzicarlo.

Successivamente, ben più disteso, lo vediamo conversare più amabilmente con Yusuke e Haru. Poi, all'improvviso, accade qualcosa: le luci nel locale si spengono di getto e un bagliore accecante filtra attraverso la porta d'ingresso.

Un momento dopo il gruppo è nel Metaverso. Morgana, consueta guida dei Ladri Fantasma, sfodera la propria sciabola, anch'essa iconica arma dalla sua precedente avventura in Persona 5. Subito dopo il video conferma la possibilità di comandare direttamente la mascotte, esplorando l'ambiente e sbaragliando gli avversari.

Immancabile anche Zorro, la Persona distintiva di Morgana, che combatte al nostro fianco anche in questa ulteriore iterazione della serie a carattere strategico. Vi ricordiamo che Persona 5 Tactica è previsto arrivare il 17 Novembre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Se volete saperne di più sul gioco, date uno sguardo alla nostra analisi di Persona 5 Tactica.