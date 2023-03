Persona 5 The Phantom X annunciato, ma non è quello che vi aspettate

Perfect World Games e Black Wings Game Studio hanno annunciato Persona 5 The Phantom X, spin-off della celebre serie Atlus in uscita su piattaforme mobile iOS e Android. Per l'occasione è stat diffuso anche un primo trailer con sequenze di gameplay.

Persona 5 The Phantom X è ancora privo di una data di uscita, il gioco sarà distribuito come free to play e sono aperte le registrazioni per il primo Infiltration Test, sessione di prova in programma a fine marzo solo in Cina.

The Phantom X viene descritto come "un nuovo gioco" ambientato a Tokyo nell'universo di Persona 5 e che segue le storie di un nuovo gruppo di Ladri Fantasma. Persona 5 The Phantom X manterrà il gameplay del gioco originale adattandolo però ai dispositivi mobile, anche la grafica e l'interfaccia sono state ridisegnate per sfruttare al massimo le potenzialità di smartphone e tablet.

Lo sviluppo del gioco è supervisionato da SEGA e Atlus con l'obiettivo di fornire ai giocatori della serie Persona un gioco mobile di alta qualità e capace di rispettare le aspettative del pubblico. Al momento non sappiamo se Persona 5 The Phantom X arriverà anche in Occidente, restiamo in attesa di ulteriori dettagli sul progetto da parte del publisher Perfect World Games.