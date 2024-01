Persona 5 The Phantom X: una nuova Closed Beta sta per iniziare, ma non in Italia

Il publisher Perfect World Games e il team di sviluppo Black Wings Game Studio hanno annunciato un nuovo Heart Stealing Test di Persona 5 The Phantom X: i giocatori avranno presto modo di giocare con una nuova Beta, tuttavia questa non sarà attiva in Italia.

L'Heart Stealing Test di Persona 5 The Phantom X si terrà dal 16 al 31 gennaio su piattaforme iOS, Android e PC, registrazioni aperte fino al 12 gennaio. Unico problema, la Closed Beta sarà disponibile solamente in Cina, al momento non si parla di ulteriori paesi previsti per il lancio dell'Heart Stealing Test di Persona 5 The Phantom X, dunque non ci resta che attendere per scoprire se il test verrà esteso in futuro anche all'Europa.

Con Persona 5 The Phantom X Atlus vuole allargare il pubblico della sua serie di punta, proponendo una formula di gioco più vicina ai gusti dei giocatori mobile, con meccaniche di gameplay simili a quelle di altre produzioni dello stesso genere già disponibili su smartphone e tablet.

Al momento il lancio di Persona 5 The Phantom X è stato confermato solamente per i paesi asiatici mentre non ci sono conferme riguardo una distribuzione occidentale. Ne sapremo di più nel corso del 2024?