Persona 5 The Phantom X e oltre: Atlus vuole allargare la serie ad un pubblico più vasto

Nelle scorse ore è stato annunciato Persona 5 The Phantom X, spin-off della serie Atlus pensato per sistemi mobile e ambientato nello stesso universo di Persona 5, la cui realizzazione è affidata a due studi esterni. Ma la compagnia nipponica avrebbe altre idee ancora in divenire per il franchise.

Atlus sarebbe infatti alla ricerca di "diverse nuove vie" per offrire la serie ad un pubblico ancora più vasto rispetto a quello attuale, conferma Kazuhisa Wada, creative director della serie Persona. Wada tuttavia non approfondisce ulteriormente il concetto e non spiega di preciso cosa la sua azienda avrebbe in mente per cercare di rendere la serie più appetibile per il pubblico mainstream, limitandosi a chiedere ai fan di "restare sintonizzati per novità".

C'è dunque il più totale mistero e riserbo sui piani che Atlus starebbe preparando per rendere più popolare Persona, ed a questo punto potrebbe trattarsi letteralmente di qualunque possibilità: dallo stravolgimento delle meccaniche di gioco fino a progetti collaterali non per forza collegati all'ambito videoludico (come ad esempio una serie tv), a questo punto non è da escludere nulla. Lo stesso Persona 5 The Phantom X si pone come un progetto atipico per gli standard del brand, pensato esplicitamente per sistemi iOS e Android e ridisegnato per funzionare al meglio su tali dispositivi.

Nel frattempo gli appassionati attendo novità concrete sul sesto capitolo principale: sembra che Persona 6 sia stato rinviato internamente da Atlus, e dunque le possibilità di vederlo in uscita già nel 2023 sembrano ridotte a zero.