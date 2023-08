Persona 5 The Phantom X presto in azione: arriva la Closed Beta del gioco gratis

A breve distanza dalla recente presentazione del gameplay di Persona 5: The Phantom X, il nuovo spin-off dedicato ai Ladri di Cuori si appresta a prendere vita in una Closed Beta.

Il team di Black Wings Game Studio e il publisher Perfect World Games hanno infatti annunciato l'imminente debutto di una ulteriore sessione di prova del gioco mobile. Dopo un primo test svoltosi pochi mesi fa, è giunto il momento per gli appassionati di tornare a vestire i panni dei Phantom Thieves in questo inaspettato spin-off. Per presentare la Closed Beta, gli sviluppatori hanno pubblicato un trailer dedicato, che potete visionare in apertura.



Con le registrazioni attive sino a lunedì 14 agosto, la prova prenderà il via poco dopo, con l'avvio del test in programma per venerdì 18 agosto. Come già accaduto in precedenza, tuttavia, anche questa seconda Closed Beta di Persona 5: The Phantom X sarà riservata al pubblico della Cina. Dall'annuncio del titolo - avvenuto lo scorso marzo -, il paese asiatico resta infatti l'unico mercato ufficialmente destinato ad accogliere la release del gioco.



In attesa di maggiori dettagli sul gameplay di Persona 5: The Phantom X e di eventuali conferme per una sua release nel Vecchio Continente, ricordiamo che il free to play è al momento in sviluppo sia per dispositivi iOS sia per sistemi Android.