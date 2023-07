Persona 5 The Phantom X: un nuovo sguardo al gameplay dell'avventura mobile gratuita

Il desiderio espresso da Atlus di allargare il pubblico della saga di Persona passa per Persona 5 The Phantom X, l'esperienza interattiva gratuita da vivere rigorosamente su dispositivi iOS e Android nei prossimi mesi.

A voler dar retta alle scene ingame e in-engine mostrate dal publisher e sviluppatore nipponico, il nuovo spin-off mobile di Persona 5 prenderà spunto dalle ormai consolidate meccaniche di gioco della saga per trasporle in un contesto decisamente più 'diretto' e immediato come quello rappresentato, appunto, dagli smartphone.

Al netto degli inevitabili sacrifici nella profondità e nella complessità del gameplay, osservando il trailer si nota la consueta cura per i dettagli di Atlus e il grande impegno profuso per restituire a schermo un'esperienza fortemente ancorata ai valori artistici e narrativi della serie di Persona.

Per quanto concerne il sistema di combattimento, le dinamiche ruolistiche e la trama, ne sapremo di più nei prossimi mesi, quando avremo finalmente modo di scaricare gratuitamente lo spin-off di P5 su App Store e Google Play. Nel frattempo, vi lasciamo al trailer di cui sopra e, nel caso ve lo foste perso, al nostro approfondimento su cosa sappiamo di Persona 5 The Phantom X per sistemi mobile.