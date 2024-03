Persona 5 The Phantom X sta per uscire in Cina: e in Italia?

Dopo la Closed Beta di Persona 5 The Phantom X svoltasi a inizio 2024, il nuovo spin-off di Persona 5 si prepara a divenire realtà in Cina, con l'esordio sul mercato molto vicino.

Atlus ha fissato la data d'uscita di Persona 5 The Phantom X al 12 aprile 2024, valida per soltanto per il territorio cinese. E per quanto riguarda il resto del mondo, Italia compresa? Per ora tutto tace su quando lo spin-off per PC e sistemi mobile di Persona 5 dovrebbe divenire realtà in occidente: al momento, infatti, Atlus non ha confermato ufficialmente se The Phantom X arriverà anche in Europa e Stati Uniti, confermandone la distribuzione soltanto nei territori asiatici.

Persona 5 The Phantom X è ambientato in una timeline alternativa rispetto al gioco principale e ci mette nei panni di Wonder, leader dei Phantom Thieves, permettendoci inoltre di esplorare celebri quartieri di Tokyo come Shibuya e Shinjuku. Un video gameplay di Persona 5 The Phantom X vi permette di farvi un'idea più chiara sulle caratteristiche di questo ulteriore spin-off del celebre quinto episodio della serie principale: resta ora da capire quando e se lo vedremo mai nei nostri territori, in attesa di eventuali conferme o smentite da parte di Atlus.

Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti oggi su