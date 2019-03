Persona 5 The Royal annunciato per PlayStation 4!

Come annunciato nella giornata di ieri, oggi ATLUS Japan ha rivelato ufficialmente la riedizione di Persona 5, denominata Persona 5 The Royal, svelata con un teaser trailer lanciato lo scorso mese di dicembre.

In apertura trovate un breve teaser spot del gioco, il publisher ha aperto il sito ufficiale di Persona 5 The Royal, privo però di informazioni di alcun tipo sul progetto.

Al momento Persona 5 The Royal è stato annunciato solamente per PlayStation 4 ed il video teaser rimandata al 24 aprile, data scelta da Atlus per svelare ulteriori dettagli su questa riedizione. Nessuna conferma riguardo la finestra di lancio, ipoteticamente fissata per l'autunno 2019 in Giappone, secondo alcuni rumor inoltre Persona 5 The Royal per Nintendo Switch dovrebbe uscire in contemporanea (o al più tardi poche settimane dopo) con la versione per la piattaforma Sony.