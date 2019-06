Persona 5 The Royal includerà una nuova musica di battaglia

Dopo averci fornito un assaggio del sistema di combattimento di Persona 5 The Royal, i ragazzi di Atlus ci hanno fatto sapere che la ri-edizione del J-RPG includerà anche una nuova battle song.

S'intitolerà "Take Over", e verrà eseguita in tutte le battaglie innescate da un'imboscata. La canzone originale, "Last Surprise", continuerà invece ad essere presente in sottofondo durante gli scontri normali. Potete ascoltare la nuova traccia in anteprima nel breve video gameplay allegato in calce a questa notizia, nel quale è anche visibile la nuova animazione per la meccanica del Baton Pass, che aggiunge un effetto fiammeggiante che cambia colore e intensità ad ogni staffetta consecutiva.

Take Over sarà solamente una delle 20 nuove canzoni che verranno proposte da Persona 5 The Royal. Il gioco, ricordiamo, verrà lanciato esclusivamente su PlayStation 4 nel corso del 2020. Gli sviluppatori hanno confermato che, a causa dei profondi cambiamenti che verranno applicati all'esperienza di gioco, The Royal non sarà compatibile con i salvataggi dell'originale.