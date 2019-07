Persona 5 The Royal: nuovo trailer dedicato ad Anne Takamaki

SEGA e Atlus hanno da poco pubblicato un nuovo trailer dedicato a Persona 5 The Royal, la riedizione ampliata e rifinita di quello che già nel settembre del 2016 seppe immediatamente affermarsi come uno dei maggiori esponenti del genere JRPG.

Il nuovo filmato, che potete gustarvi in cima alla notizia, è incentrato in particolar modo sul personaggio di Anne Takamaki, una delle protagoniste più amate dai fan del titolo originale. Il trailer mostra alcune scene di dialogo (purtroppo è al momento disponibile la sola versione giapponese), ma non manca di mostrarci anche alcune novità di gameplay, tra cui l'inedito attacco sincronizzato con Morgana, e il nuovo status "charm" che Anne è in grado di trasmettere ai propri nemici.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Persona 5 The Royal sarà disponibile in Giappone in esclusiva su PlayStation 4 a partire dal 31 ottobre, mentre arriverà sul mercato occidentale nel corso del 2020. Il precedente trailer pubblicato da Atlus ha mostrato Ryuji, impegnato in scene di combattimento (basate su un combat system rinnovato) e momenti di vita quotidiana. Oltre alle tante novità di gameplay che il titolo ha in serbo, questa riedizione del JRPG includerà anche una nuova musica che accompagnerà i giocatori durante gli scontri.