Persona 5 The Royal: il nuovo trailer è dedicato a Makoto Niijima

Atlus ha diffuso un nuovo trailer per la nuova esclusiva PS4 Persona 5 The Royal, dedicato al personaggio di Makoto Niijima, il più popolare tra i Phantom Thieves ed il loro vero leader. Il video è composto da molte interessanti scene inedite.

Si apre con un dialogo tra lei, Joker e la sorella maggiore Sae, che parlano del compleanno della stessa Makoto, mentre i un'altra scena si vedono lei e Joker all'acquario.

Il trailer mostra anche la sua combinazione d'attacco con Ryuji, chiamata Show Time, già vista nel primo trailer, e ci dà anche un'idea di come sia nata. La combo è stata ispirata da Hokuto no Ken, a sua volta ispirato a Mad Max.

Nel video si possono notare anche i Mementos con il loro nuovo look in bianco, anche se non è ancora chiaro il motivo del cambiamento, né il momento in cui esso avviene. La fine del trailer mostra invece Makoto insieme alle ragazze Ann e Futaba, giocare a beach volley contro Joker, Ryuji e Yusuke.

Trovate il video, come di consueto, in cima alla news, e non è l'unico che è stato mostrato nelle ultime settimane. Sul nostro sito trovate infatti anche il trailer dedicato a Yusuke, mostrato la settimana scorsa. Per approfondire potete dare un'occhiata anche al primo video di gameplay di Persona 5 The Royal.