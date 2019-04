Persona 5 Royal esce nel 2020 in Europa: ecco immagini e video

Come promesso, i vertici di Atlus hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di Persona 5 The Royal e una ricca galleria immagini. La versione "reloaded" dell'iconico JRPG arriverà su PS4 il 31 ottobre in Giappone e nel corso del 2020 in Occidente.

Il progetto si focalizzerà sulla figura della studentessa Kasumi Yoshizawa, un'intraprendente ragazza trasferitasi in città e desiderosa di entrare a far parte dei Phantom Thieves per portare a termine una misteriosa missione. Nel cast del titolo ci sarà spazio anche per un nuovo consulente scolastico, Takuto Maruki, che seguirà da vicino le azioni di Kasumi e dei suoi nuovi amici.

Stando inoltre a quanto illustrato dalle alte sfere di Atlus, The Royal proporrà tutti i contenuti della versione originaria di Persona 5 all'interno di un mondo di gioco più dinamico, con texture più definite, migliori modelli poligonali e tantissime modifiche all'interfaccia.

Sempre dal punto di vista squisitamente contenutistico, il titolo introdurrà la funzione inedita dei selfie da inviare nelle chat di gruppo per tessere ulteriormente la rete dei rapporti tra i protagonisti: ci sarà poi spazio per nuovi eventi con Caroline e Justine, per una nuova serie di tesori da scoprire, per l'aggiunta di una nuova classe di nemici e per l'implementazione di una funzione per adempiere alle attività quotidiane del proprio alter-ego mediante dei comandi assistiti. In calce all'articolo trovate le nuove immagini di Persona 5 The Royal dateci in pasto da Atlus.