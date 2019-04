Persona 5 The Royal, Persona 5 S e Persona 5 A: emersa un'enorme quantità di Rumor!

Persona 5 ha rappresentato un enorme successo di pubblico e critica, che hanno unanimemente accolto con calore il nuovo capitolo della serie videoludica di Casa Atlus. Recentemente, il Gioco ha ampiamente superato i due milioni di copie vendute.

Il Gioco, nel corso degli ultimi mesi, è stato al centro di un vasto numero di riflessioni e speculazioni. Alcune di queste, hanno trovato conferma nell'annuncio da parte della Software House dell'esistenza di almeno un progetto legato al Titolo, presentato tramite la pubblicazione del Teaser Trailer di Persona 5 The Royal, il quale rimandava alla data del 24 aprile per maggiori informazioni. Tuttavia, un'enorme quantità di rumor è emersa in queste ore dalle pagine di Gearnuke.

Il Portale ha infatti riportato di essere venuto a conoscenza di alcuni dettagli in merito ai progetti videoludici collegati a Persona 5, tramite "proprie fonti". Vi riportiamo dunque di seguito alcuni dei principali dettagli riportati:

Persona 5 The Royal : si tratterebbe di una versione "migliorata" del gioco originale, dotata di contenuti esclusivi, tra cui figurerebbe anche un "nuovo epilogo molto lungo". Presenti, nuovi personaggi e nuovi Persona nel Gioco, che sarebbe esclusiva per Playstation 4.

Ovviamente, vi invitiamo come di consueto a ricordare che per sapere con certezza quali sono i piani per Persona 5, l'unico modo è attendere dichiarazioni in merito da parte della Software House: il prossimo 24 aprile non è in fondo troppo lontano! Nuove informazioni su Persona 5 S dovrebbero inoltre essere in arrivo il giorno successivo, giovedì 25 aprile.