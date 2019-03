Persona 5 The Royal sembra essere connesso con Super Smash Bros. Ultimate

Nella giornata di ieri Atlus ha svelto Persona 5 The Royal per PlayStation 4, precedentemente conosciuto come Persona 5 R. Si tratta di una riedizione del celebre JRPG prevista, per il momento, esclusivamente per la piattaforma di casa Sony.

Come i fan di Nintendo ben sanno, tuttavia, il protagonista Joker si unirà presto al roster di Super Smash Bros. Ultimate, nonostante Persona 5 non abbia mai fatto la sua comparsa su Nintendo Switch. Che sia proprio la riedizione The Royal ad essere destinata ad uscire sull'ibrida? Alcuni rumor la vorrebbero in arrivo a pochi mesi di distanza della versione PlayStation 4, ma per il momento non c'è nulla di concreto.

Nell'attesa che Atlus si decida a fornire informazioni al riguardo, i giocatori hanno trovato un interessante collegamento tra il trailer di Persona 5 The Royal pubblicato nella giornata di ieri, nel quale appare una misteriosa ragazza, e un recente leak di Super Smash Bros. Ultimate. Lo scorso mese, il data miner Dr. HyperCake ha scovato tra i file del picchiaduro dei riferimenti a Jack, presumibilmente il nome in codice di Joker, e ad una certa Jane con i "pony_hair", ovvero dei capelli con la coda di cavallo. Ebbene, la ragazza che si intravede nel trailer di Persona 5 The Royal sfoggia proprio questo tipo di capigliatura!

Tale informazione ha dato il via a molte speculazioni. Alcuni l'hanno interpretata come una conferma indiretta dell'arrivo di Persona 5 The Royal anche su Nintendo Switch. Secondo altri, invece, Jane potrebbe andare a configurarsi come aspetto alternativo di Joker in Super Smash Bros. Ultimate. L'arrivo del lottatore del roster via DLC, ricordiamo, è prevista entra la fine di aprile. Nuove informazioni su Persona 5: The Royal verranno svelate il 24 aprile in occasione del concerto Persona Super Live 2019.