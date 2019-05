Persona 5 The Royal supererà le aspettative dei giocatori, secondo Atlus

Nonostante il gioco originale, pubblicato esclusivamente su PlayStation 4 nel 2016, fosse già stato incoronato come uno dei più illustri esponenti del genere JRPG sia dalla fanbase che dalla critica, Persona 5 tornerà nel corso del 2020 in Occidente nella sua edizione The Royal, una versione ancora più ricca e rifinita del titolo firmato Atlus.

Se le aspettative degli utenti erano già alte nel momento dell'annuncio della riedizione del titolo, ecco che Atlus rincara la dose: la compagnia nipponica ha assicurato che i contenuti aggiuntivi presenti in Persona 5 The Royal supereranno le aspettitive dei fan, anche e soprattutto nel caso questi abbiano già giocato Persona 4 Golden, a sua volta versione arricchita del quarto capitolo del franchise che vanta nuove animazioni dei personaggi, nuovi brani cantati, nuove linee di dialogo e inedite cut scene in stile anime.



Una delle aggiunte principali in Persona 5 The Royal è certamente rappresentata dalla studentessa Kasumi Yoshizawa, una enigmatica personalità che inizialmente fungerà da avversario dei Phantom Thieves, ma che successivamente si unirà a questi ultimi per perseguire il suo personale obiettivo ancora celato nel mistero. Oltre a questo, i giocatori possono aspettarsi un mondo di gioco generalmente più dinamico e curato, grazie all'introduzione di modifiche all'interfaccia e all'applicazione di texture e modelli poligonali più rifiniti.



Ricordiamo ai lettori che Persona 5 The Royal sarà disponibile in Giappone a partire dal 31 ottobre 2019, mentre arriverà in Occidente su PlayStation 4 nel corso del 2020. La direzione del gioco è stata affidata a Itoh, già al capo del progetto di Persona 4 Golden.