Persona 5: la versione Royal includerà un nuovo Persona, Fafnir!

La versione Royal dell'acclamato JRPG di Atlus includerà diversi elementi inediti: tra questi ultimi fa la sua comparsa anche un nuovo Persona, che andrà ad accrescere le fila delle creature che potranno affiancare Joker.

A rivelare la creatura che il nostro protagonista potrà controllare in Persona 5 Royal è l'account Twitter ufficiale di Persona 5 in lingua giapponese. Come potete verificare in calce a questa news, quest'ultimo ha infatti pubblicato un cinguettio al quale troviamo allegata un'interessante clip video. Quest'ultima ci presenta proprio Fafnir, nuovo Persona che potrà essere controllato dal leader dei Phatnom Thieves. In particolare, nel filmato, possiamo vedere la creatura nascere grazie al processo di Fusion, meccanica di gameplay che consente al giocatore di combinare due Persona al fine di crearne un terzo, tendenzialmente più potente. Fafnir rappresenta una new entry per Persona 5, ma non è invece nuovo all'universo della serie. Il Persona è infatti già apparso in altri titoli, tra i quali Persona 2: Eternal Punishment o Persona 2: Innocent Sin. Siete felici del suo ritorno?



Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che, proprio recentemente, Atlus ha pubblicato due nuovi trailer di Persona 5 Royal, tra i quali uno specificamente dedicato al protagonista Joker. Il trailer di Morgana ne ha inoltre svelato il nuovo Persona.