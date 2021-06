Persona 5 Royal per Xbox annunciato all'E3 2021? Compare il rating in Corea

Tra i giochi più apprezzati e meglio valutati dell'ultima decade Persona 5 è purtroppo relegato alle piattaforme PlayStation, sia nella sua edizione base, sia nella versione Royal. Da mesi, tuttavia, circolano dei rumor sul suo approdo sulle console Xbox, tornati nuovamente alla ribalta in queste ore in seguito ad un avvistamento.

Dall'Estremo Oriente ci fanno notare che nel settembre del 2020 Persona 5 Royal è stato classificato dalla Korea Game Management Committee (gruppo che si occupa di valutare i videogiochi in Corea del Sud) su esplicita richiesta di Microsoft Singapore, un evento che dà ulteriormente quota ai rumor che vogliono Persona 5 Royal in arrivo su Xbox.

Voci in tal senso circolano da molti mesi, fin dallo scorso gennaio per l'esattezza, quando quei birbantelli dei responsabili social di Xbox Game Pass hanno pubblicato un tweet piuttosto sospetto. L'argomento è tornato in auge a marzo, quando Jez Corden, penna di Windows Central molto vicina a Microsoft, ha alimentato i sospetti, seguito a ruota da altri insider. Che stia per arrivare il reveal di Persona 5 Royal per Xbox? E se invece fosse l'annuncio incredibile di oggi per Xbox Game Pass? Tutto è possibile, specialmente con l'E3 2021 alle porte con tanto di conferenza Microsoft già fissata per le 19:00 del 13 giugno.

Per chi non lo sapesse, Persona 5 Royal è una versione riveduta ed espansa di Persona 5, con nuovi personaggi, storie, posti da esplorare, oltre ad un nuovo strumento per raggiungere aree inesplorate, il rampino, e il supporto ai sottotitoli in lingua italiano. Leggete la nostra recensione di Persona 5 Royal.