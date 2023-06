Persona 5T ma non solo? Un altro gioco collegato a Persona 5 sarebbe in sviluppo

I'm A Hero Too è piuttosto scatenato nell'ultimo periodo: dopo aver affermato che Final Fantasy 10 Remake sarebbe previsto per il 2026, l'insider ben noto tra le pagine di ResetERA avrebbe fornito un'ulteriore anticipazione in merito alla serie di Persona, in particolare riguardo un ulteriore gioco collegato al quinto capitolo.

Persona 5 Tactica è stato svelato per errore sui social da Atlus assieme a Persona 3 Reloaded (remake del terzo titolo che lo stesso I'm A Hero Too aveva rivelato l'annuncio già diversi mesi fa), ma in un intervento su ResetERA il noto leaker ha precisato che Atlus avrebbe in cantiere un ulteriore gioco di Persona 5 ancora non annunciato, e che non avrebbe nulla a che fare con Persona 5 Tactica.

I'm A Hero Too tuttavia non fornisce ulteriori dettagli, limitandosi semplicemente a dire che "esiste un altro gioco". Chiaramente si tratta sempre di informazioni da prendere per forza con il beneficio del dubbio, tuttavia alla luce dei grosso movimenti che Atlus sta compiendo con la serie di Persona non sarebbe una sorpresa se ulteriori progetti collegati al quinto episodio dovessero divenire in realtà nel prossimo futuro.

Per il momento, dopo il reveal anticipato erroneamente su Instagram da Atlus, non resta che vedere ufficialmente in azione Persona 5 Tactica e Persona 3 Reloaded, così da farsi un'idea ancora più concreta su quale sarà il futuro dell'amato franchise.