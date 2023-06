Persona 5T e Persona 3 Remake: gli ultimi rumor prima del Summer Game Fest

Il Summer Game Fest 2023 è in programma giovedì 8 giugno e in questa occasione Atlus dovrebbe svelare nuovi progetti legati alla serie Persona, tra cui il misterioso Persona 5T e Persona 3 Remake. Ricapitoliamo gli ultimi rumor sui giochi in questione.

Persona 5T

Un nuovo spin-off di Persona 5 è in arrivo e il 2 giugno scorso Atlus ha rinnovato il dominio Persona 5T, a parte questo però non ci sono molti altri indizi su questo progetto. C'è chi ipotizza una sorta di picchiaduro stile Persona 4 Arena ma questa ipotesi è stata smentita da alcuni insider molto vicini alla serie. Sappiamo che Atlus vuole "portare Persona su tutte le piattaforme" e allargare il pubblico della saga, chissà quindi che Persona 5T non possa essere qualcosa di completamente inaspettato.

Persona 3 Remake

Persona 3 Remake è stato confermato da fonti autorevoli tra cui Sal Romano di Gematsu, il progetto sarebbe in sviluppo già da qualche anno e verrà annunciato, sempre secondo i rumor, proprio giovedì nel corso della Summer Game Fest. Atlus avrebbe riprogettato alcune meccaniche e ovviamente migliorato il comparto tecnico con l'obiettivo di proporre un vero e proprio remake di P3.

Persona 5 The Phantom X

Persona 5 The Phantom X è già stato annunciato per il Giappone mentre nulla è stato confermato riguardo il lancio in Occidente. Chissà che la Summer Game Fest non possa essere l'occasione giusta per mostrare un video gameplay più approfondito e confermare il futuro debutto del gioco anche in Europa e Nord America.