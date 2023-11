Persona 6 nel 2025, PS5 ASA nel 2024, nuovo SMT in sviluppo: pioggia di leak per Atlus

Il leaker MbKKssTBhz5 (da sempre molto vicino ad Atlus) ha svelato alcuni dettagli sul futuro della serie Persona (e su altri giochi Atlus) e in particolare su tre giochi in arrivo nei prossimi anni, tra il 2024 e il 2025. Vediamo di cosa si tratta.

Il primo gioco citato è Persona ASA, il tanto rumoreggiato party game che vedrà protagonisti i principali personaggi della serie (da Persona 1 a Persona 5), questo vedrà la luce nel 2024 su piattaforme non meglio specificate.

Il secondo gioco è Persona 5X, ovvero una reinterpetazione mobile di P5, al momento il gioco è annunciato per il solo mercato asiatico ma il leaker afferma che arriverà anche in Occidente, sebbene la data di lancio non sia nota. In Asia, P5X uscirà nel corso del 2024, non è chiaro se questo gioco sia Persona 5 The Phantom X o un progetto del tutto diverso.

Infine, Persona 6 sarebbe previsto per il 2025, la data di annuncio deve ancora essere decisa internamente da Atlus. Si parlava di un reveal atteso per lo scorso inverno ma evidentemente i piani sono cambiati e non sembrano esserci novità in merito.

Infine, due "imbeccate" su altri progetti Atlus: dopo SMT V un nuovo gioco della serie Shin Megami Tensei sembra essere nelle fasi iniziali dello sviluppo, inoltre Metaphor ReFantazio sarebbe previsto per il 2024.