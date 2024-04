Persona 6 annunciato all'ATLUS Fes 2024 di giugno? Sembra di no

Oltre alla data di uscita di Metaphor ReFantazio, Atlus ha annunciato anche l'edizione 2024 dell'Atlus Fes, in programma ad Akihabara l'8 e il 9 giugno. Sì, sappiamo cosa state pensando...

State pensando all'annuncio di Persona 6, ma no, purtroppo non sarà questa l'occasione per assistere all'annuncio del nuovo Persona 6. Atlus ha infatti annunciato che l'evento vedrà la presenza delle demo giocabili di Metaphor ReFantazio e Shin Megami Tensei V Vengeance, oltre ad esibizioni dal vivo e altre attività live, tuttavia non sono previsti annunci di nuovi giochi per l'Atlus Fes 2024. C'è da dire che magari Persona 6 potrebbe essere annunciato durante la Summer Game Fest del 7 giugno, o almeno c'è chi ipotizza un simile scenario, ma si tratta è bene dirlo solamente di ipotesi e speranze personali non sorrette da indizi concreti.

Secondo un rumor, Persona 6 sarebbe completo al 95% con uscita prevista nel corso del 2025 e lancio previsto anche su Nintendo Switch 2. Atlus starebbe poi lavorando ai remake di Persona 1 e Persona 2 dopo il grande successo di Persona 3 Reload uscito all'inizio del 2024.

Persona 6 uscirà anche su Xbox secondo un leaker, ma non su Game Pass al day one. Sarà davvero così? Lo scopriremo presumibilmente nel corso dei prossimi mesi.

