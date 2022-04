Persona 6, l'annuncio ha una data? Atlus conferma i festeggiamenti per l'anniversario

Nel corso del 2022, il team di Atlus festeggia il XXV anniversario della serie Persona: un traguardo importante, che potrebbe rappresentare il momento perfetto per un annuncio molto atteso.

Dopo lo straordinario successo di pubblico e critica riscosso da Persona 5, sono infatti milioni i videogiocatori che non vedono l'ora di poter scoprire qualche primo dettaglio sulla prossima iterazione della saga. Sino ad ora, tuttavia, la software house giapponese ha mantenuto il più stretto riserbo in merito. I fan, come prevedibile, non hanno mancato di evidenziare possibili indizi legati ad un imminente annuncio di Persona 6, che tuttavia sino ad ora non è giunto.

La situazione potrebbe però cambiare con l'arrivo dell'autunno. Atlus ha infatti da poco annunciato un evento speciale in programma per il weekend del prossimo 8-9 ottobre 2022. Per festeggiare i 25 anni della serie Persona, il team del Sol Levante ha organizzato uno speciale concerto a tema, con tanto di apparizioni di "ospiti speciali". L'evento prende il nome di Persona Super Live P-Sound Wish 2022 - Crossing Journey e rappresenta una tradizione piuttosto consolidata nel panorama della serie.



Non a caso, è stata proprio in occasione di precedenti edizioni dell'evento che Atlus ha annunciato prima Persona 5 e poi Persona 5 Royal. Con un crescente numero di rumor e indiscrezioni legati all'atteso JRPG, molti appassionati sono pronti a scommettere che ad ottobre potremo assistere all'annuncio ufficiale di Persona 6. L'eventualità non è in effetti da escludere, e l'annuncio di nuovi titoli nel corso di eventi musicali organizzati in Giappone è una tradizione videoludica consolidata nel Sol Levante: non resta che attendere per scoprire qualcosa di più!