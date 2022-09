Persona 6, annuncio del JRPG all'evento Atlus di ottobre? Niente da fare!

Per rendere onore al 25° anniversario della serie Persona, il team di Atlus ha confermato l'organizzazione dell'evento Persona Super Live P-Sound Wish 2022 - Crossing Journey, in programma per il prossimo mese.

I festeggiamenti si svolgeranno nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 e rappresenteranno l'occasione perfetta per celebrare il successo riscosso negli anni dalla longeva serie JRPG. Tra gli appuntamenti confermati figura anche un grande concerto a tema Persona, durante il quale, si ipotizzava, avrebbe potuto trovare spazio il tanto atteso annuncio di Persona 6. A quanto pare, però, sarà necessario pazientare ancora un po'.

In vista dell'evento, il team di Atlus ha infatti pubblicato una breve nota, con la quale ha reso noto che non sono previsti annunci di nuovi giochi nel corso del Persona Super Live P-Sound Wish 2022 - Crossing Journey. La grande celebrazione rappresenterà dunque solamente un'occasione per celebrare la storia della serie videoludica, senza sortite nei meandri del futuro dell'IP.



Per il momento, Atlus sembra concentrata sulla promozione del ritorno in scena degli ultimi capitoli della saga, con Persona 5 Royal in arrivo su Xbox Game Pass, insieme ai precedenti Persona 4 Golden e Persona 3 Portable. I titoli torneranno inoltre in scena anche su PlayStation 4.