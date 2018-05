Persona 6: Atlus conferma l'inizio dei lavori sul nuovo JRPG

Kazuhisa Wada di Atlus Japan è stato intervistato sul nuovo numero di Dengeki PlayStation e in questa occasione ha confermato che la compagnia ha iniziato i lavori per il prossimo episodio della serie, intitolato provvisoriamente Persona 6.

"Abbiamo un piano a lungo e medio termine per il futuro di Persona, compresi nuovi episodi regolari numerati, così da soddisfare le esigenze dei nostri fan", queste le parole di Wada, che confermano dunque l'esistenza del prossimo capitolo regolare della serie, oltre ai già annunciati spin-off Persona Q2, Persona 3 Dancing Moon Night e Persona 5 Dancing Star Night.

Al momento purtroppo non ci sono altri dettagli su Persona 6, in passato Atlus dichiarò di voler "ampliare il numero di piattaforme di riferimento", facendo pensare a un possibile lancio non solo su console Sony ma anche su PC e Nintendo Switch. Persona 5 ha venduto oltre 2.2 milioni di copie in tutto il mondo, diventando uno dei giochi della serie più popolari in assoluto, un successo che ha stupito anche gli stessi sviluppatori e il publisher, in particolar modo per quanto riguarda le vendite in Occidente, ben superiori alle aspettative.