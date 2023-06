Persona 6, nome in codice Carbon: parla il leaker di Persona 3 Reload e P5 Tactica

Dopo aver presentato le caratteristiche di Persona 3 Reload, il team di Atlus ha alzato il sipario anche su Persona 5 Tactica, nuovo spinoff dedicato ai Ladri di Cuori. Ma quando arriverà il momento di Persona 6?

Per il momento, dal team giapponese non arrivano informazioni ufficiali sul prossimo capitolo della serie. In attesa di scoprire quali saranno gli annunci di Atlus all'Anime Expo 2023, non mancano però rumor e indiscrezioni sull'atteso erede di Persona 5. In particolare, in rete hanno trovato diffusione nuove dichiarazioni da parte di "Midori", leaker che ha correttamente anticipato il reveal di Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica.

Stando a quanto riportato dall'insider, Persona 6 sarebbe destinato a presentarsi come un progetto molto diverso dal resto della serie. Tra le ragioni, vi sarebbe anche un cambio generazionale in casa Atlus, con molti nuovi volti - estranei alla realizzazione dei precedenti Persona - incaricati dello sviluppo del gioco. Per provare a descrivere il nuovo approccio, Midori cita un "mix tra Persona 3 Reload e gli spinoff di Persona 5". Questo - prosegue l'insider - non significa però che il gameplay di Persona 6 sarà vicino a quanto proposto dai giochi legati ai Ladri di Cuori: l'influenza degli spinoff, a quanto pare, sembra invece destinata a manifestarsi nel comparto artistico.



Nel corso dello sviluppo, afferma Midori, Persona 6 è stato indicato con molti nomi in codice, con Carbon identificato come il più recente. Il reveal del JRPG sarebbe dovuto avvenire diverso tempo fa, ma Atlus avrebbe infine deciso di prendersi più tempo. Stando all'insider, la presentazione ufficiale del gioco avverrà nel 2024, contestualmente alla presentazione di un ultimo spinoff di Persona 5. La natura di quest'ultimo non è nota al leaker, che tuttavia ipotizza possa trattarsi di un party game.



Midori, infine, afferma di non avere informazioni precise sulle piattaforme di lancio del titolo Atlus, ma è certo che il gioco non arriverà su PS4 e Xbox One. Al momento, conclude, ha visto Persona 6 in azione solamente su PS5, ma non può confermare se si tratti o meno di un'esclusiva per la console Sony.