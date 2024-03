Persona 6 sarebbe completo al 95%: anno di lancio e DLC secondo il leaker di Reload

Il leaker Head on the Block, precedentemente conosciuto come I Am A Hero To, è tornato sul suo argomento preferito offrendo una serie di anticipazioni, chiaramente tutte da confermare, in merito a Persona 6. Scopriamo assieme cosa ha da dirci questa volta...

Rispondendo ad un utente che metteva in dubbio la sua affidabilità su ResetEra, il leaker ha affermato che lo sviluppo di Persona 6 sarebbe ormai completo al 95% e che i piani di SEGA Atlus sarebbero quelli di lanciarlo nel corso del 2025. A suo dire, i programmi prevederebbero anche la pubblicazione di una serie di DLC dopo il lancio del gioco completo, uno dei quali dovrebbe contenere una storia aggiuntiva e nuovi personaggi.

In merito a Persona 6, lo stesso Head on the Block aveva già parlato di un'ambientazione scolastica, di una struttura semi-open world e di Social Link più fluidi, ovvero con maggior possibilità di interazione e meno restrizioni temporali. Nessuna di queste informazioni è stata ancora confermata, dunque vi consigliamo di andarci cauti senza farvi prendere dall'entusiasmo. Pur non essendo solitamente annoverato tra le fonti più autorevoli, questo leaker ha già dimostrato in passato di essere ben informato sulla serie Persona, svelando in anticipo informazioni su Persona 5 Tactica e Persona 3 Reload, oltre che il DLC The Answer per quest'ultimo. Da qualche tempo parla anche di Final Fantasy 9 Remake, ma non ci sono ancora state conferme in merito.