Persona 6 esclusiva PS5, Persona 4 Golden su PlayStation e Switch: nuovo rumor

Oltre ad aver previsto Metroid Prime Remaster e un nuovo Fire Emblem in arrivo nel 2022 su Nintendo Switch, lo scatenato Nate the Nate condivide possibili anticipazioni anche sull'apprezzata serie JRPG di Persona.

Nel suo ultimo filmato pubblicato su YouTube, l'insider ha affermato che Persona 6, non ancora svelato ufficialmente da Atlus, sarà annunciato come esclusiva PlayStation 5. Se le indiscrezioni fornite da Nate the Nate dovessero rivelarsi corrette, staremmo quindi parlando di un nuovo capitolo totalmente next-gen del franchise. L'atteso reveal potrebbe giungere in occasione dei festeggiamenti del Persona Anniversay, l'evento in programma il 17 marzo di quest'anno.

Atlus ha già anticipato che nel 2022 pubblicherà un gioco molto importante per la compagnia nipponica, con i principali indiziati che rispondono ai nomi di Project Re Fantasy e lo stesso Persona 6. Per scoprire di cosa si tratterà, non ci resta che attendere i prossimi annunci dello studio.

Oltre a questo, Nate the Nate suggerisce l'arrivo di Persona 4 Golden su PS5, PS4 e Nintendo Switch. La versione arricchita del JRPG è originariamente giunta su PlayStation Vita nel 2012 e su PC Windows nel 2020. Come sempre vi invitiamo a prendere con le dovute cautele quanto riportato, nell'attesa che Atlus sveli il futuro della serie di Persona.