Persona 6: altro che esclusiva PS5, potrebbe uscire al day one anche su Xbox

La serie Persona si è sempre mostrata piuttosto titubante a percorrere la via verso l'Occidente, e ogni volta che s'è decisa a seguirla lo ha fatto uscendo dapprima su console PlayStation. Le cose potrebbero tuttavia cambiare in futuro, alla luce degli ottimi rapporti che attualmente intercorrono tra Microsoft e SEGA.

Stando a quanto affermato da Shpeshal Nick, conduttore del podcast Xbox Era e noto appassionato di indiscrezioni, il futuro Persona 6 potrebbe uscire al day one anche su Xbox, e non in esclusiva temporale PlayStation come hanno fatto i suoi diretti predecessori - i quali, talvolta, hanno impiegato anni e anni per arrivare su piattaforme differenti da quelle di Sony.

Essendo tutt'altro che ufficiali, le parole che Shpeshal Nick ha pronunciato nel corso dell'ultima puntata del suo podcast vanno chiaramente prese con le pinze, tuttavia dobbiamo ammettere che appaiono plausibili. Negli ultimi tempi i rapporti tra Microsoft e SEGA/Atlus si sono enormemente rafforzati: basta guardare a Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal, tutti a fare bella mostra di sé nel catalogo di Game Pass fin dal debutto sulle piattaforme Xbox.

Di ufficiale, precisiamo, non c'è ancora nulla, dal momento che Persona 6 non è mai stato annunciato. In compenso il gioco è già stato oggetto di numerose indiscrezioni: tra gli ultimi ad esprimersi figura Midori, un leaker che teniamo d'occhio fin da quando ha correttamente predetto l'esistenza di Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica. Secondo lui Persona 6 potrebbe finire per risultare un po' diverso dagli altri capitoli, a causa della presenza di molti volti nuovi all'interno del team. Lo sviluppo, condotto sotto il nome in codice Carbon, sarebbe inoltre in uno stato abbastanza avanzato, anche se l'annuncio non dovrebbe avvenire prima del 2024.